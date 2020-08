Sufren discriminación

Los moradores de la comunidad de El Cacao, en el distrito Tonosí, provincia de Los Santos, enfrentan un brote de la Covid-19 en su comunidad, que totaliza por el momento 32 personas contagiadas.

Sin embargo, para sus moradores lo más preocupante de la situación es que se sienten discriminados, ya que cuando deben salir en busca de enseres, son señalados aunque no tengan la enfermedad.

Los moradores de El Cacao, situada a escasos minutos del centro del distrito de Tonosí, aseguran que cuando deben acudir en busca de alimentos, diligencias o pago de obligaciones, son señalados por las personas.

Incluso, aseguraron que tienen problemas hasta para utilizar el transporte público, ya que algunos conductores no los quieren llevar.

Lastenia Chávez, moradora del lugar, señaló que desde que inició el brote de coronavirus en la pequeña comunidad, han tenido que enfrentar además dificultades para conseguir alimentos, ya que algunos vendedores no quieren ir al sitio por temor a contagiarse.

"Estamos siendo discriminados injustamente. Hay mucha desinformación y por eso la gente nos mira mal", indicó Chávez.

Los moradores pidieron no ser señalados ya que ellos no fueron los que llevaron el virus al pueblo, si no un grupo de trabajadores que llegaron a laborar en un proyecto, provenientes de las provincias de Panamá Oeste, Veraguas y Bocas del Toro.

Chávez indicó que enfrentan una dura situación, ya que además de tener la comunidad gran cantidad de contagiados, muchos han sido cesados de sus trabajos, sólo por el temor de que puedan ser portadores del coronavirus.