Transportistas de carga cierran frontera de Paso Canoas

Transportistas de carga mantienen paralizada la Frontera de Paso Canoas entre Panamá y Costa Rica, desde tempranas horas de la mañana de este lunes, solicitando al gobierno actúe de forma inmediata ante el alza del combustible, asi como se les permita trabajar libremente en la zona libre como panameños entre otras peticiones.

El grupo de transportistas han decidido no permitir el paso de entrada y salida del transporte de carga de ningún tipo; sin embargo el tránsito de pasajeros y demás actividades en el sector se realizan de forma regular.

Las peticiones presentadas por los transportistas al gobierno para el libre tránsito de carga y que se suspenda la medida está como primer punto se actúe en cuánto al acelerado aumento del combustible, lo que reduce los límites de ganancia

Además, solicitan que el transporte de carga extranjera sea tratado de la misma manera que es tratada la carga panameña en otros países como Nicaragua donde se mantienen vetado el levantamiento de la carga panameña.



Los transportistas aseguran que incluso estos países salen con un supuesto permiso especial para la carga, lo que no es considerado en otros países para los panameños, por lo que piden que Aduanas como ente fiscalizador este más pendiente de este tipo de excepciones que no benefician en nada a los panameños, ya que en otros países para ellos no hay excepciones.

Otro de los puntos solicitados por los transportistas es el tema del costo de fumigación, si bien aseguran es un tema que se está evaluando solicitan un documento que asegure que esto será eliminado para el transportista.

Tras el cierre por parte de los transportistas una comisión de alto nivel se mantienen reunidos en la gobernación de la provincia de Chiriquí, buscando llegar acuerdos y que se reabra el flujo para el transporte de carga.

La comisión está integrada por la Comisión de Alto Nivel: Juan Carlos Muñoz Franceschi, gobernador de la provincia de Chiriquí

Carlo Rognoni, viceministro de Desarrollo Agropecuario, Omar Montilla, viceministro de Comercio Interior, Miguel Alemán Alegría, subdirector de la ATTT, Jorge Rivera Staff, Secretario de Energía de Panamá y el grupo de transportistas de carga.

Ante la paralización de la frontera por parte de los traileros unos cuatro kilómetros de vehículos se mantienen varados a lo largo de la vía Panamericana que no han podido salir hacia Costa Rica y Centro América.

Un vez más la Cámara de Comercio e Industrias y Agricultura de Chiriquí, ha hecho ese llamado al gobierno para que evite se registren estos cierres que dejan millones de perdidas diarias.

