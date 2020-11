Transportistas de carga salen a protestar en contra de empresa naviera

Por más de una hora, transportistas de carga de la provincia de Colón, incomunicaron la ciudad Atlántica en protesta contra una empresa naviera, que aseguran está monopolizando la actividad.

La caravana salió del área portuaria de Coco Solo hacia los Cuatro Altos, donde procedieron a cerrar, lo que también incluyó la autopista Panamá- Colón.

Humberto Harris, uno de los dirigentes transportistas, manifestó que supuestamente naviera Maersk, está interviniendo en sus actividades operativas.

Dijo que la naviera ofrece transporte de carga a los clientes, en detrimento del sector transporte de carga.

Agregó que la naviera debe dedicarse a sus actividades marítimas y no inmiscuirse en sus labores.

La protesta estuvo seguida por la Policía Nacional.

Pero, pasada las 8:00 a.m, se llegó a un acuerdo con la Gobernación de Colón para que mañana a las 2:00 p.m, reunirse en su sede, a fin de abordar el tema.

Las vías fueron abiertas en medio del tranque vehicular que se generó en la carretera Panamá- Colón y la autopista.