Video sobre aglomeración de personas en área comercial no ocurrió en Paso Canoas

Miembros del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), en la provincia de Chiriquí, tuvieron que exigir algunos compradores utilizar el uso correcto de la mascarilla, luego de que se observará algunas personas hacían uso inadecuado la misma en el sector de Paso Canoas durante las compras del Día de la Madre.

Sin embargo, se ha confirmado por parte de autoridades y comerciantes del sector que el vídeo que circula en redes sociales no corresponde al área de Paso Canoas, dijeron que dicha situación no se registró en este punto de la geografía chiricana, pero si se observó el llamado de atención de unidades fronterizas para algunos compradores que se negaban a utilizar correctamente el tapa boca.

#NacionalCri El @MINSAPma dio a conocer que a la fecha se reportan 22,843, casos activos. https://t.co/TrEgE3VQt4 — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) December 10, 2020

Karim Gozaine, de la Cámara de Comercio de Paso Canoas, dijo que el vídeo que ha circulado y que hace referencia a Paso Canoas, no corresponde al sector, ya que desde el primer momento que se lo hicieron llegar, no identificaba el lugar como conocido y que efectivamente los comerciantes han asegurado que no se trató de Paso Canoas.

" Desde el primero momento que llegó el vídeo, no identifique el lugar como un área conocida de Paso Canoas, y en efecto lo pude confirmar con otros comerciantes de la zona quienes señalaron que tal movimiento no se dio en el área" expresó Gozaine.

Gozaine, hizo un llamado a la población a no bajar la guardia y continuar con las medidas de bioseguridad, principalmente el uso correcto de la mascarilla.

Las autoridades de seguridad de Paso Canoas aseguran que velarán por el cumplimiento de las medidas de bioseguridad tomando en cuenta que se acercan las fiestas de Navidad y fin de año donde no permitirán las aglomeraciones en el sector.