Acepta su error y ofrece disculpas

Un verdadero acoso cibernético ha vivido Alisson Staff desde que se dio conocer la reunión en el restaurante.

Desde ese día la ex Canta Conmigo no había hablado al respecto, y en un en vivo con la Wyznick, Alisson ofreció disculpa al pueblo panameño y afirmó que “ha sido un acoso cibernético, la gente me ha insultado como si fuese una asesina, sin pruebas, nunca escucharon algo de mi, mi familia está muy afectada”. Aseguró que en lo personal las críticas y la situación le afectó los primeros días, por todos los malos sentimientos que había hacia ella. “No ha matado a nadie, no he robado, no soy una rata ni una corrupta por trabajar“.

Según la chica de 22 años y que fue suspendida sin derecho a salario, su familia no está tranquila ni de acuerdo en muchas cosas, por ello quiere limpiar su nombre. “Cometí un error, todos cometemos errores, nadie es perfecto, tomé una foto a mi amiga que estaba de cumpleaños, no lo hice jamás con ninguna mala intención, pero no por eso yo voy a permitir que ustedes me traten de esa manera, porque no es justo, a nadie se le hace eso, yo jamás me he metido con nadie... pero yo no puede permitir que sigan hablando de mi de tal manera”, destacó.

Aclaro que ella estaba en su casa antes del toque de queda, porque al salir de la reunión recogió a un amigo para ir a su casa. Ella está recolectando las evidencias para aclarar la situación.