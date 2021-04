Aclara que no está embarazada

La expresentadora de televisión y chef panameña, Gwendolyn Stephenson, aclaró, ayer, que no está embarazada y que está feliz con sus tres hijos.

La declaración de Stephenson se da luego de que algunos seguidores le preguntaron si estaba embarazada, debido a una fotografía que publicó en su red social Instagram, el martes. Por lo que expresentadora respondió rápidamente que su fábrica ya cerró.

Publicidad

“Qué onda con los mensajes qué si estoy embarazada. Tengo una camisa de seda que se arruga y que no me voy a poner más… me dicen que, si me brillan los ojos, hoy que, si estoy embarazada”, expresó la panameña en un video de Instagram, tras los comentarios.

Comentó que ella no está embarazada y que con sus tres hijos está completamente bien.

“O sea no tengo tres hijos, no más. La fábrica está cerradísima, nada está embarazada… chao con ustedes”, dijo la esposa de Noel Schajiris.

Gwendolyn hace poco lanzó un suplemento para mantener altas las defensas.