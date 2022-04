Aclaran dudas de los trans, serÃ¡n distintos y empoderarÃ¡n a la mujer

¿Buscan la segunda corona? ¿Evitarán polémicas? ¿Cómo va el casting? Ricardo Canto, director de la Organización Miss Universo Panamá, le contó a Crítica todos estos detalles y mucho más de cara a la escogencia de la chica que nos representará en el concurso internacional.

Este joven desea poner en práctica todo lo aprendido en años anteriores, sin embargo, aclaró varios puntos que han llamado la atención y reveló lo que se tiene en mente para iniciar con pie derecho su trabajo, además, habló sobre el anterior dueño y como se llevan en estos momentos.

¿Por qué dirigir el Miss Panamá? ¿Qué te motivó?

Realmente buscamos ser más que un concurso de belleza, que empodere a las mujeres, pero que también las ayude a tener seguridad de sí mismas, que puedan desarrollar esa personalidad, no solo como miss, sino también con los estudios.



Queremos ayudar en la reactivación económica, dando trabajo a distintas personas encargadas, desde diseñadores, montaje y todo lo que involucra este tema.



¿Cuál es tú experiencia en concursos de belleza?

En 2014, fui asistente personal de Marisela Moreno. Hay un tema logístico, producción audiovisual y lo último que es cuando se ve realmente. Todo ese se está trabajando.



En 2017 y 2018 adquirí las franquicias de Señorita Panamá Centro, tuve la oportunidad de competir con las otras regiones.



¿Cómo asumirán los gastos para evitar retrasos y polémicas?

Estamos divididos en comisiones, este proyecto no lo puede llevar una sola personas. El hecho de llevarlo César hacerlo todo no se puede hacer así. Por eso es que presente todo para que haya una junta directiva, para que te ayuden a escoger bien.



Busqué trabajar con gente profesional, hay uno en cada espacio, preparadores, agencia, vendedores, conformado por más de 25 personas, sobre todo muy profesional, pero el tema de los pagos, nosotros tenemos aliados en iluminación, pantalla, sonido y cuando hicimos las propuestas.



Se creó un presupuesto para trabajar esto, para que nos dieran todo lo necesario. No sé de las organizaciones pasadas, pero acá tenemos una administradora, firmo, pero sale de una administradora.

¿Cómo te llevas con César? Supo que ustedes adquirirían la licencia, hay conflictos.

No te puedo decir que hubo algo, fuimos por un intermediario, nos preguntaron si estábamos interesados. Estamos en Roco Productions. Vimos los pros y contras, porque un concurso de belleza siempre está en el ojo de la tormenta.



Nos hicieron la propuesta, no había compromisos aceptados y hace dos meses recibimos la llamada y decidimos que lo aceptaríamos. Pero, no hemos tenido ningún tipo de roce, no ha pasado absolutamente.

¿Qué cambia en el formato de escogencia? ¿Cómo será el proceso y la gran final? ¿Cuántas serán escogidas, quiénes las preparan, tu equipo de cuantas personas consta? ¿Qué cambia?

Estamos en un proceso de casting, se hará un pequeño tour por el país, por chicas que no pueden venir a la capital. Estamos definiendo la agenda de actividades, para saber si realizamos un concurso o se designa a una chica.



El tema es que tenemos tres meses, iniciamos en mayo, muchas empresas ya hacen sus presupuestos, entonces hay algunas que quieren estar, pero no tienen el presupuesto.



Nosotros no nos vamos a complicar para quedar bien con el público, no nos vamos a tirar dos balas en el pie, no queremos quedar en números rojos y quebrar el primer año. Para designar también hay que avisarle a la franquicia internacional. Se tiene estipulado que se escojan 15 chicas. Hasta la fecha se han inscrito 25 jóvenes y hay más que se desean incluir. Chiriquí, Veraguas y Colón, aún estamos viendo detalles.



Tras la ruta de viajes de casting, que sería el 10 de mayo, el 11 debería estar listas y de ahí iniciar el proceso. Queremos hacer esto a finales de mayo, escoger a la ganadora final. El 15 de septiembre debe estar designada.



¿Por qué permitir la inclusión de transgéneros?

Hay que ser consiente, cualquier decisión que se tome será criticada, entonces es muy difícil quedar bien, entonces el tema es polémico. Me baso en los derechos humanos. No podemos discriminar a nadie que quiera participar.



El tema de las trans es internacional, es un tema que se rige por la organización central. Legalmente constituida que es un tema de cedulación, derecho y también tiene que estar medicamente correcta.



La gente tiene como un miedo, pero en Panamá no hay trans que se quieran meter, sin embargo, no he visto que se quieran presentar y tampoco y hay un bus lleno esperando para hacer casting. La realidad es otra, es un casting, no por ser o ser vas a quedar.

La ganadora se operará en caso de ser necesario.

Hay que respetar siempre la mentalidad de ellas. No obligamos a nadie a realizarse un procedimiento estético, obviamente si quieren sí, pero eso lo decide el cirujano plástico idóneo. Siento que no se puede obligar a la chica, se puede trabajar con alguien que quiera o no.



Queremos que se sientan cómodas con su cuerpo, si algo no le gusta lo decida ella.

¿Cómo se escogerá a los diseñadores, será similar a años anteriores?

Hasta ahora tenemos un listado de posibles diseñados, varios se han acercado para ayudar a la organización. Estamos un poco lejos y no es algo que se tomará en estos momentos.



Por lo menos el traje de noche, jurado, final, pero si se hará un concurso de trajes de fantasía se podría realizar más adelante. Habrá un casting, recuerda que todos los diseñadores son buenos en todo, que sea funcional y que impacte en los concursos.

¿Crees que puedes traer la corona?

Me encanta el ambiente, se ha recibido buena aceptación. Mucha gente se ha volcado a ayudar, para que este proyecto sea el mejor.



Lo de ganar la corona, es un tema de país, le corresponde a medios, público, Gobierno, personas, porque a diferencia de Panamá con otros es que no hay una cultura de belleza.



Debe haber una preparación desde antes, no en los últimos meses, lo que queremos potenciar con el casting es que la Miss Panamá sientan que es de su tierra.



Por eso es que ves a Filipinas, Colombia, porque hay mucho nacionalismo, ese sentimiento. Nosotros hemos ganado concursos como lo fue Margarita Henríquez, por votos no. Siento que haríamos un cambio si nos uniéramos como panameños en pro de ayudar a la participante.



Cuando la chica sale del país, no es ella, ya es Panamá. Creo que el mensaje sería que nos uniéramos, no a la organización.



¿Quién la coronará?

Es un tema complicado y es algo legal si te refieres al Señorita Panamá y nosotros. No conocemos los términos del contrato de Brenda Smith, si la chica puede, tiene las puertas abiertas, así que no sabemos hasta qué punto podrá. Te miento si te digo que es algo que conozco, es un tema personal de la organización con ella. Se le colocará la corona a la ganadora, pero no se puede esperar que sea de mano de la joven del año pasado.



