Aconseja a las féminas a cultivarse y crecer tanto como puedan

Erika Ender se tomó un tiempo para compartir un video en su cuenta de Instagram, para enviarle un mensaje a las mujeres y que tengan en cuenta que la soltería es por decisión y no por falta de opciones.

En su caso, por 5 años se dedicó a estar soltera, sin ninguna relación formal, porque prefirió estudiarse, cultivarse, crecer, enfocarse en su carrera, enfocarse en hacer el bien, en su familia, en proyectos que sintiera que sumaban y fuesen positivos para su fundación.

”Uno aprende de las experiencias que no es estar acompañado, es estar completo... no hay que estar desesperado buscando nada, porque todo cae en su lugar y en el momento preciso, porque no hay ninguno mejor que el de allá arriba para poner las cosas en su lugar...”, destacó Ender.

La compositora y ganadora de Grammys, concluyó su mensaje aconsejando a las féminas a que “quien sea que entre en tu vida, venga a sumar, venga a compartir, venga a ser y dejarte ser”.

