Actriz de Hollywood, Tiffany Haddish, se da su vuelta por Colón y baila congo

La reconocida actriz de Hollywood Tiffany Haddish, conocida por la película "All Between Us", "A Christmas Wedding", "Keanu", "Plan de chicas" entre otras está de visita por Panamá y ha aprovechado el clima para relajarse de todo.

LEE TAMBIÉN: Britney Spears declarará en el juzgado sobre su tutela legal

Publicidad

La famosa subió varios videos de su estadía por las playas de Colón, esto mientras disfrutaba de una buena agua de pipa y un grupo de residentes del lugar le eseñaban a bailar el baile congo.

"Panamá, Panamá. Panamá es lo mejor del mundo y las personas son únicas. Esto es Panamá, baby", dijo en algunos de los videos que subió a las stories.

Esta famosa ha actuado en muchas películas, ha actuado con Wiill Smith, Jada Pinkett y Queen Latifah entre otros, además, de los múltiples proyectos para la cadena NBC.

En 2018, Haddish fue incluido en la lista anual de Time de las 100 personas más influyentes del mundo.