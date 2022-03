Actriz porno pierde demanda y debe pagarle $300 mil a Donald Trump

La estrella de cine para adultos Stormy Daniels perdió su apelación en su fallida demanda por difamación contra Donald Trump, lo que la dejó debiendo casi $300,000 en honorarios legales al expresidente.

LEE TAMBIÉN: Beyoncé, Sebastián Yatra y Billie Eilish actuarán en los Óscar

"Iré a la cárcel antes de pagar un centavo", tuiteó Daniels después de que la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos falló en su contra en el caso de larga duración.

I will go to jail before I pay a penny