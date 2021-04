Adiós al maestro de la trompeta panameña

El laureado trompetista panameño Víctor Nicolás Paz, conocido como “Vitín Paz” falleció ayer a los 89 años.

La Trompeta de América pudo compartir escenario con artistas de la talla de: Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, The Supremes, Temptations, Tito Puente, Fania All Stars, James Brown, Gillespie, Aretha Franklin, Dionne Worwick, Diana Ross, Palmieri, La Lupe entre otros.

Paz, nació en la ciudad de Panamá el 30 de agosto de 1932, fue un nombre importante en la música tropical tanto en los Estados Unidos, México y Puerto Rico.

Además, fue profesor de música en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá, además, en vida, la Gobernación de Panamá, le rindió un homenaje a este gran maestro. En dicho evento, Paz destacó en su discurso la importancia de educarse con la frase: “si usted no estudia, no aprende, si no aprende no sabe y si no sabe, sejo”.

Luego de conocerse la noticia de la muerte de Vitín , las redes sociales se llenaron de mensaje de condolencias para su familia y amigos.

“Lamentamos el sensible fallecimiento del maestro “Vitín” Paz, embajador de la trompeta, y uno de los más grandes trompetistas en la historia de la música latina, además de maestro de generaciones de artistas en la historia de la música en Panamá”, señaló la cuenta de Twitter del Ministerio de Cultura.

Por su parte, Carlos Aguilar Navarro, ministro de Cultura, señaló: “Nuevamente el sector cultural está de luto. El maestro Vitín Paz ha partido, dejándonos todo su legado musical. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y al país”, expresó Aguilar.

“Fallece el maestro Vitín Paz. Grabó y tocó con Ella Fitzgerald, Sinatra, Supremes, Temptations, Tito Puente, Fania All Stars, James Brown, Gillespie, Aretha Franklin, Dionne Worwick, Diana Ross, Palmieri, La Lupe entre tantos otros. Fuerza y Luz a amigos, familiares y fans”, “Miraflores , Panamá y el mundo despide a un gran talento panameño: El maestro Vitín Paz. Que los sonidos de tu trompeta acompañen y se unan a la gran orquesta celestial . A sus nietos, amigos de Miraflores y compañeros de infancia, les mando un cálido abrazo”, son algunos de los mensajes en las redes sociales de sus fanátcos.