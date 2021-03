Agradece apoyo de cibernautas en votaciones

Angie keith está sacando la casta de reina en la octava edición del Miss Grand International, cuya gala final se llevará a cabo el 27 de marzo en la ciudad de Bangkok - Tailandia, porque su objetivo es dejar el nombre de Panamá muy en alto.

Dentro del certamen se realizan desafíos para las chicas, y aquí es muy importante el apoyo que le den los seguidores a las beldades. El primer desafío fue “Cómo conocerte en un minuto”, Keith logró entrar en el top 20, pero no entró en el top 10 para pasar al próximo desafío que era “Vístete con el traje nacional tailandés”, así lo anunció en las historias de su cuenta de Instagram. “Lamentablemente no quedamos dentro del top 10, pero me siento muy agradecida por todo el apoyo que me demostraron, gracias desde el fondo de mi corazón”, afirmó la representante de Panamá.

La panameña, quien viajó a dicho país el pasado 26 de febrero, no contó con el apoyo suficiente para estar en las primeras posiciones, pero esto la motiva a seguir como una gran sonrisa y actitud positiva para enfrentar el certamen de belleza.

Con una fotografía imponente con su porte de “miss”, Angie aseguró que gracias a sus seguidores y el apoyo que le han dado, hoy es una mejor versión de sí misma. “Quiero dedicar este post a todas esas personas/ empresas que me han apoyado durante esta travesía. Gracias a ustedes hoy soy una mejor versión de mi misma, creciendo cada día más y con mucha energía para dejar el nombre de mi país en alto”, detalló en la imagen.

A su llegada a Bangkok, Angie Keith reveló que le tocó acostumbrarse al horario, pero esto no fue impedimento para levantarse llena de energía para cumplir con las obligaciones e itinerario establecido en el certamen, y hasta le ha tocado hacerse prueba de coronavirus para mantener las medidas de biseguridad de las aspirante a la corona del Miss Grand International.