Agradece a Blades por aceptar su invitación musical

Para muchos artistas grabar con Rubén Blades es un gran honor y privilegio, una de ellos es la cantante mexicana Natalia Lafourcade, quien estrenó “Tú sí sabes quererme”, junto al cantautor panameño.

En su cuenta de Instagram, horas antes del estreno musical, Natalia compartió una foto junto a Blades, revelando cómo conoció al artista panameño, cuya primera vez tuvo lugar en 2017, en la ceremonia de los Latin Grammy en Las Vegas.

Según Natalia, ese día el destino movió los hilos, porque su lugar en la ceremonia fue al lado de Blades. “Y de pronto el señor volteó, me dio la mano, un abrazo y me dijo lo mucho que le gustaba esta canción. Yo no supe qué decir, me quedé muda tratando de mantener la calma, apenas alcancé a decir: ‘por favor maestro, un día cantemos juntos’ y en ese preciso instante, anunciaron que Rubén Blades había ganado el Grammy al mejor álbum de salsa. Entonces me dio otro abrazo veloz y subió al escenario feliz a recibir su reconocimiento”, detalló la mexicana.

Cuatro años más tardes, Lafourcade tiene la dicha de que el también abogado y político aceptara su invitación a participar en su proyecto musical. ”Gracias maestro, somos muchos y muchas que te amamos y valoramos profundamente tu trabajo”, afirmó la artista.