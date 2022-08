Agradece a Dios por extenderle su brazo y rescatarla

Zuany Tatiana confesó sentirse llena de paz, con una fe aguerrida y con mucha gratitud hacia el Padre celestial, tras permitirle ayer cumplir un año más de vida, pues a pesar de sus miles de defectos, le extendió su brazo y la rescató.

La instagramer, quien cumplió 35 años, detalló que “a lo largo de los años, la madurez te va enseñando a corregir, mejorar y cambiar, pero también a comprender que cada proceso es necesario; desde el mejor, hasta el más malo porque uniendo todos, logramos sacar nuestra mejor versión”.

Publicidad

“Hoy, 14 de agosto de 2022, (ayer) el Señor me permite llegar a mis 35 años, con salud, alegría, el amor de los míos y lo más importante; me siento llena de paz, con una fe aguerrida y con mucha gratitud hacia mi Padre celestial, quien aún con mis miles de defectos, me extendió su brazo y me rescató. Por esto y más le doy gracias y bendigo cada proceso vivido, porque cada uno fue necesario para llegar justo adonde estoy hoy; caminando con el mejor!”, afirmó Zuany.

Destacó que sabe que le falta mucho por recorrer, pero “me siento preparada para lo que Dios en su perfecta voluntad tenga para mi, y expectante de todo lo que venga”.

Cerró su escrito con la cita biblica Efesios 2:8-9 “Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte”.

Contenido Premium: 0