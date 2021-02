Agradece recomendación de seguidor, pero la plata no llega sola

Juanpi Dolande compartió en su cuenta de Instagram un video de la apertura de un restaurante de la localidad, y no faltó quien le preguntara si estaba buscando contagiarse por tercera vez.

Según el cibernauta, su comentario no era por criticar al también locutor, más bien lo dio como un consejo, porque considera a Juanpi una persona valiosa para el país y que inspira a muchos.

Juanpi, en broma y en serio, le respondió al seguidor y expresó que debe salir de casa para ganarse su dinero porque como todo mortal tiene deudas y cuentas por pagar. “Gracias por la recomendación; sin embargo, lamentablemente la plata no llega sola, tengo cuentas que pagar, pero si me va a mantener no hay problema, con mucho gusto me puedes hacer un Yappy o realizar un ACH... un abrazo, bendiciones”, le respondió el conferencista a su seguidor.

Para evitar la polémica en su cuenta de dicha red social, Juanpi prefirió desactivar los comentarios en las dos publicaciones que hizo en cuanto al restaurante.

Como muchos saben, Juanpi dio a conocer a principios de enero que por segunda vez se contagio de la coronavirus, y en esa ocasión los síntomas fueron más fuertes que la primera vez, presentó síntomas de resfriado, dolor de cuerpo y algo de tos, y se contagió en una reunión de trabajo.