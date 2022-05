Agradece a seguidores por darle la confianza en El Poder del Amor

Para nadie era un secreto que Julián Torres se uniría a la panameña Karina Linnett, en el reality El Poder del Amor, que se desarrolla en Turquía, y después de tanta espera ayer, hizo su aparición.

El bailarín aprovechó sus redes sociales para agradecerle a las personas que han creído en él y le han dado su apoyo. “Normalmente no hablo mucho por las historias, pero en esta ocasión quiero darle las gracias a todas las personas que me han escrito dándome su apoyo, siempre pendiente de todo lo que está pasando, por todo, por ese cariño que me han brindado, eso me ayuda mucho a seguir trabajando y hacer las cosas bien...”, afirmó el exguerrero.

Exhortó a los cibernautas a seguir apoyándolo votando por él, y emitiendo sus comentarios, claro, de manera respetuosa.

