Agradecida con la vida por enseñarle lo fuerte e increíble ser humano que es

No hay duda de que Dios le da las batallas más fuertes a sus mejores guerreros, y Estefanía Ruiz es una de ellos.

A la artista le tocó lucha contra el cáncer, y desde que fue diagnosticada le declaró la guerra. Se sometió a 18 quimioterapias, una mastectomía bilateral y 15 radiaciones, la cual la última fue el martes, por lo que agradeció a todos los que la han apoyado en su caminar.

Entre lágrimas, Ruiz afirmó estar agradecida con la vida por haberle enseñado lo fuerte e increíble ser humano que es capaz de ser, pues antes de sufrir del cáncer no creía en ella misma. “Antes de sufrir de cáncer no creía que era suficiente, estaba muy triste, muy decepcionada de la vida, y esta oportunidad que me ha dado Dios es tan hermosa, tan increíble, una segunda oportunidad de vivir y recargar mi vida como yo quiero”, destacó la artista, que asegura que estas 15 radiaciones a las que se sometió, fueron más difícil de lo que pensó.

Como mensaje de aliento a quienes atraviesan por esta cruda enfermedad, expresó: “Si están empezando un proceso como este, quiero decirles que va a pasar, que va a llegar un momento en el que va a pasar, que si se puede”.

