¡Al fin habló! Piqué dice que es libre y hará lo que le dé la gana

Tras varios meses de hacerse el áereo, Gerard Piqué decidió brindar una entrevista al youtuber español Ibai Llanos, uno de sus mejores amigos, en la cual no solo habló sobre su despedida del fútbol, sino que también parece que le envió una indirecta a su expareja, Shakira.

Durante toda la palabrería de fúltbol, Piqué confirmó que se encuentra “muy bien”, e incluso se mostró de buen humor, dispuesto a responder cada una de las preguntas.

Admitió que llevaba un tiempo sin dirigirse al público. “Hacía tiempo que no hablaba, creo que la última vez fue hace meses... En el Camp Nou di un pequeño discurso, pero con prensa hace meses que no hablo, antes de empezar la temporada”, dijo para introducir el diálogo.

Al ser confrontado, dice que se siente tranquilo y liberado tras abandonar el fútbol, luego de varios años integrando el FC Barcelona. “Ahora estoy libre de decir, ya no es eso de tener que estar encasillado y responder lo que toca”, explicó.

Ibai le preguntó el motivo para dar entrevistas, y es que, desde que anunció su separación de Shakira luego de 12 años juntos y dos hijos en común, Piqué se ha mostrado públicamente en limitadas ocasiones, por lo general acompañado de su nueva pareja, la estudiante de Relaciones Públicas de 23 años, Clara Chía Martí.

Ante este tema Gerard Piqué respondió que el motivo por el cual se alejó de los medios se debe a un estado de “ánimo”.

“Hay veces que tengo ganas de hablar, tengo ganas de dar espectáculo y hay veces que no. Durante estos meses es que no tenía ningunas ganas... y ahora, una vez que me he despedido, pues veremos, igual sí damos más espectáculo”, dijo.

“He disfrutado muchísimo de mi carrera futbolísitca, pero ahora tener la libertad de no estar cada día entrenando ni los fines de semana ocupados con partidos, me va a dar la oportunidad de centrarme en otras muchas cosas que quiero hacer”, dijo. Además de que le envió un mensajito a aquellos que siempre le han criticado su estilo de vida, por lo que les dejó saber, “lo voy a seguir haciendo”, incluso sabiendo “las consecuencias”.

A pesar de su divorcio de Shakira, de su retirada del fútbol y de saber que sus hijos se mudarán a vivir a Miami, el futbolista reconoce que es un privilegiado, así que sentenció, “Tengo la oportunidad de vivir una vida que merece mucho la pena”, dijo. “Cada día me despierto por la mañana y la primera frase que digo es: ‘Soy un privilegiado’”.

Posteriormente, hizo una referencia acerca de su estilo de vida, con lo cual se especula que envió una indirecta la cantante colombiana, quien durante una entrevista con Vogue declaró que mantuvo su residencia en España con el objetivo de que Piqué “pudiera ganar títulos”, mientras ella colocaba su carrera musical en segundo plano.

“He jugado al límite toda mi vida y lo voy a seguir haciendo. Soy así, pero lo he reconocido... Hay gente a la que le gusta hacerlo todo a la perfección y hay gente que es distinta. A mí me gusta jugar al límite, las normas son así, pues intentemos que sean así”, sentenció.

