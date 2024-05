Ale no es amiga de Irma. "No obligué a nadie a ir a mi fiesta", dijo

La polémica Ale Araúz, la misma que tuvo la polémica con la nueva Alcalde de San Miguelito, Irma Hernández, tras filtrarle videos de una fiesta temática religiosa, indicó que ya no es amiga de ella, pero no por eso dejará de expresarse.

Como todos saben, tras la victoria de Irma, Ale dijo que ella en el fondo también quería que ganara, sin embargo, a muchos sus comentarios les desagrada y le piden a la nueva alcaldesa, no relacionarse con ella.

Araúz compartió varioss “tuits” sobre su actual relación con Irma. "Un amigo me preguntó por qué ella no aclaraba nada y dejaba que me trataran así. Bueno, por eso ya no somos amigas, por respeto esperé hasta el 5 de mayo para poder hablar, porque su equipo me pidió que no hablara. Me tengo que defender, lo siento".

Recalcó: "Y recuerden algo muy importante, yo no obligué a nadie a ir a mi fiesta, esa es una decisión personal todos somos adultos en esa fiesta. Yo hice el favor de editar lo mejor que pude ese video porque es mi cumpleaños y lo quería subir".

Un amigo me pregunto en medio del verguero por qué ella no aclaraba nada y dejaba que me trataran así.



Bueno por eso ya no somos amigas, por respeto esperé hasta el 5 de mayo para poder hablar porque su equipo me pidió que no hablara.

Me tengo que defender lo siento. May 9, 2024

