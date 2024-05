Aleska ama a Nicky. Le hizo brujería y ahora quiere otra oportunidad

La venezolana Aleska Génesis asegura que su corazón tiene dueño y es del cantante Nicky Jam, por lo que estaría dispuesta a volver con él, esto a pesar que en el pasado la acusaron de hacerle brujería para que no se separaran.

Fue durante una emotiva charla con Lupillo Rivera en La Casa de Los Famosos, que la también influencer abrió su corazón y reveló que a pesar de los intentos de sus compañeros por robarse su corazón, este sigue siendo ocupado por el intérprete de “La Ocasión”.

“Yo a Nicky lo amo. Ya yo sé que el día de mañana, supongamos, Nicky y yo volvemos, ya es para casarnos, para tener hijos, ya es bien. Yo estoy en mi proceso de sanación, saliendo de acá tengo que ver si tiene novia”, expresó la famosa.

Al momento de ser cuestionada sobre si estaría dispuesta a darle una segunda oportunidad al famoso exponente de la música urbana, Aleska Génesis afirmó que una vez concluido el proyecto deberán tener una charla.

“Tendríamos que hablarlo, pero el sentimiento si lo hay, por lo menos de mi parte sí, pero ambos tendríamos que dar ese paso”, compartió ante la mirada atenta de Lupillo Rivera.

La empresaria no puede resistirse a los encantos de Jam. De acuerdo con sus declaraciones, hay muchos detalles de él que la mantienen cautivada hasta el día de hoy: “Nicky era muy hombre y me encuentro que con esta gente que conozco, los veo muy niños”.

No es la primera vez que Aleska Génesis habla sobre su ex pareja dentro del reality de “La Casa de los Famosos”. Recordemos que hace algunas semanas contó a La Divaza sobre los inicios de su relación, así como la estocada final que los habría llevado a romper su compromiso.

“Él me dio mi lugar y me trató como una reina. En cada concierto él decía que yo era el amor de su vida, me dedicaba canciones”, dijo sobre su mejor etapa. No obstante, las cosas se tornaron difíciles al cabo de los años: “Él me revisaba el teléfono, yo revisaba el suyo, veíamos todo. Me bloqueó a todos los hombres. Lo siento Nicky, pero me bloqueaste a todos los hombres habidos y por haber (…) Nosotros nos queremos, nos amamos, chévere, pero sabemos que no funcionamos en ese momento”, finalizó.

