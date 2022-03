Alfanno: 'No los critiquen, los panameños cambiarán el reguetón'

Mientras muchos ven con malos ojos las plenas nuevas de muchos talentos del patio, el cantautor Omar Alfanno afirma que hay que dar el apoyo a los pelaos para que sean el cambio en el reguetón a futuro.

LEE TAMBIÉN: Daddy Yankee anuncia su retiro de la música y promete una gran gira

Publicidad

El artista habló de cómo se ha adaptado al reguetón y su opinión de la música en Panamá.

"Mira me preparé mentalmente durante la pandemia, pero tuvimos la dicha que se nos ocurrió la idea de hacer los lives, eso nos sacaba del estrés. En dos años compuse como 17 canciones. No hubo muchas presentaciones personales, pero no se dejó de trabajar", contó.

Omar della que tras la reactivación de todo, se va para Puerto Rico y posteriormente arranca una gira llamada "El Legato Tour", algo que lo tiene muy motivado.

Respecto a los nuevos talentos, Alfanno afirma que muchos se han visto un poco estigmatizados por algunas letras, pero ellos representan el futuro que cambiará al género del reguetón.

"Compartí tiempo con Joey Montana y otros sobre reguetón. El que me enseñó mucho sobre el género, fue Joey Montana. Me dice tío esto es así, nada más cuando se pone violenta, lo dejo un poco. Nosotros fuimos parte de un cambio en la salsa romántica, lo importante es moverse con el agua y no criticando a las nuevas generaciones", detalla.

Según Alfanno, habrá un gran cambio y eso lo harán los panameños. "Por ahí vienen muchos con la pluma romántica, los panas vienen con una influencia diferente. Tenemos a Sech, Boza que lanzó su disco Bucle, también está Tachi, me encantó su tema Ghetto Serenata, incluso lo llamé para decirle que era muy bueno. Los panameños le pondrán esa parte cristalina al género".