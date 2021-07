Alimentos saludables y muy nutritivos que los niños amarán

La alimentación de los niños puede ser un tanto complicada para algunos padres, pues hay ciertos alimentos, que son necesarios para su desarrollo, que no son del agrado de los pequeños; otros, que deben evitarlos, los convierten en sus favoritos.

Según Susan Bowerman, directora Sénior, Educación y Capacitación Mundial sobre la Nutrición, los niños pueden ser muy selectivos a la hora de comer. En su caso, con sus hijos, detalla que no fueron diferentes a la mayoría de los otros niños. Había cosas que les gustaban y otras que no, tenían etapas en las que todos los días querían comer lo mismo. “Naturalmente, me preocupaba que no siempre se satisficieran sus necesidades nutricionales. No obstante, había varios alimentos saludables que casi siempre estaban dispuestos a comer. Simplemente no le hacía énfasis a la parte ‘saludable’, porque una vez que les dices a los niños que algo ‘es saludable’, de seguro lo rechazarán”, afirma la experta.

Publicidad

Brindando una orientación a los padres, Bowerman comparte algunos alimentos que pueden ser preferidos para los niños, son sabrosos y saludables.

Atún

A muchos niños no les gusta el pescado, pero sí comen ensalada de atún. Al igual que todos los pescados, el atún es una estupenda fuente de ácidos grasos omega 3 y es rico en proteínas. “Intenta mezclar el atún enlatado con pulpa de aguacate en lugar de mayonesa para así obtener una ensalada de atún más saludable y sírvela con galletas integrales; a los niños les encanta hacerse sus propios sandwiches con galletas”.

Batidos de fruta (Smoothies)

Muchos niños no consumen la cantidad de calcio recomendada y otros no comen suficiente fruta, por lo que los batidos de fruta pueden ayudar a cubrir estas necesidades. “Son fáciles y rápidos de preparar y son fantásticos cuando tenemos prisa en la mañana. A los niños les fascina prepararlos. Si tienes a la mano leche baja en grasa, proteína en polvo y algo de fruta congelada, tus niños pueden prepararlos”.

Zanahorias

Los niños y las verduras a menudo no se llevan bien; no obstante, las zanahorias crudas, dulces y crujientes son una excepción. Las zanahorias son ricas en betacaroteno que contribuye a mantener saludables la piel y la vista y también son una buena fuente de fibra. “Es divertido comerlas solas o con un aderezo Ranch sin grasa, con salsa o guacamole”.

Avena

Se requieren solo unos minutos para cocinar hojuelas de avena, las cuales de manera natural son ricas en fibra y vitaminas B. “Prueba preparándola con leche descremada o leche de soya en lugar de agua para así aumentar el calcio y las proteínas. Después endúlzala ligeramente e incorpora fruta en cubitos como bananas o manzana”.

Fresas

A los niños les encantan las fresas porque saben muy bien. También contienen vitamina C, potasio y fibra. “Cuando no tengas bayas frescas, utiliza fresas enteras congeladas en batidos (smoothies) o mézclalas con yogurt”.

Frutos secos

En lugar de papas fritas, dales frutos secos a tus niños para satisfacer su antojo de algo crujiente y salado. Los frutos secos como las almendras, nueces o pistachos brindan grasas beneficiosas, proteínas y minerales como zinc y magnesio.

Legumbres

Las legumbres cumplen una función nutritiva doble para los niños. No solo son una buena fuente de hierro, sino también de fibra. La mayoría de los niños comen frijoles en lata sazonados con un poco de Kétchup, salsa barbacoa o salsa. También puedes probar una sopa de frijol o triturarlos en la licuadora con un poco de sal, limón y aceite de oliva para preparar un delicioso dip de hummus para verduras crudas.