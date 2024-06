Ana Gabriel se recupera y afirma que en un mes volverá al escenario

La cantante Ana Gabriel no pierde la esperanza de volver a los escenarios, todo esto luego que fuera hospitalizada el 16 de mayo tras un concierto en Chile debido a un contagio de influenza. A pesar de estar bajo vigilancia médica, su salud lamentablemente empeoró.

Tres días después del anuncio de su diagnóstico, ella informó en su perfil de Instagram que la enfermedad había progresado a una severa neumonía, por lo que tendría que regresar a Miami para recuperarse: “No vemos un cambio favorable, sigo estando con mucho medicamento y es mi vida, es mi salud, es mi música, son ustedes. Gracias por el entendimiento”, dijo en un video.

Ana Gabriel reapareció con un nuevo mensaje importante. En el video publicado en su cuenta, se ve con un aspecto mejorado en comparación con los días anteriores. Aunque lleva cubrebocas, su voz se percibe más clara. “Mis queridos amigos... Aquí reportándome con una mejoría en mi salud, sé que están preocupados”, dice.

Ella aprovechó para anunciar que su tour no se detendrá: “Quiero decirles que la gira ‘Un deseo más’ va a continuar, a partir del 7 de junio en Santiago de Chile. De ahí me paso a Paraguay, y de Paraguay a Colombia: Montería, Bucaramanga, Cali, Villavicencio, Leiva. Luego regreso a Europa y de Europa me regreso para estar en Brasil el 26 de julio”.

La voz detrás de “Quién como tú” mostró su emoción por su recuperación favorable y, por ello, el próximo mes retomará sus actividades artísticas. “La más feliz de poder decirles que mi mejoría, mi salud, está viento en popa”, puntualizó.

