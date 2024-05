Ana Lorena y Rommelito seguirán entre lazos y muñecas

Ana Lorena Cortés tendrá que seguir con Lazos y muñecas, porque está en la dulce espera de una niña, ahora serán dos mágicas princesas.

La presentadora compartió con sus seguidores de Instagram que Mía tendrá su “bestie for life”, y le dieron la sorpresa en una celebración íntima y familiar.

En el video que compartió, ella y Rommelito le ponen en la mano pintura rosa a Mía, quien está con los ojos vendados, para que esta plasme sus manos en un lienzo, y comparta la sorpresa con los presentes.

Antes de publicar la revelación del sexo de su bebé, Ana Lorena compartió unas fotos junto a su hija y le dedicó una lindas palabras, afirmando que en estos 5 años les ha enseñado a crecer y a descifrar cómo funciona esto de ser papás.

“Cada vez es menos el tiempo que nos queda solo siendo 3, pero lo que no sabes es que siendo 4 será aún más divertido. Estos casi 5 años nos enseñaste a crecer y a descifrar cómo funciona esto de ser papás, pero tú has sido la maestra perfecta para aprender. Te amamos con cada fibra de nuestro corazón y no vemos el momento de verte convertirte en la mejor hermana mayor del mundo. Aquí seguirán los abrazos y los mimos cada vez que quieras, seguirás siendo mi primera bebé para siempre. Con todo el amor del mundo, tu mamá”, expresó Ana Lorena a su hija Mía.

