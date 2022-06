Ana Pérez sufre aparatoso accidente; un tipo se pasó la luz roja

Ana Pérez, mejor conocida como Patty, la chica yeyé sufrió un accidente de tránsito, esto luego que otro conductor se pasara la luz roa y la chocara.

LEE TAMBIÉN: Pianista Javier Ruiz se presentará en Panamá por primera vez

Publicidad

"¡Estoy asombrada de este auto, soy un portavoz no oficial de Toyota de ahora en adelante! El Prius Prime literalmente me salvó la vida ayer... además de obtener 60 mpg, también tenía bolsas de aire que salían de lugares que nunca supe que existían en un automóvil", dijo Ana.

Ella quedó sorprendida por lo sucedido y aún no asimila bien todo. "El instante antes del impacto, vi a un joven que se había pasado un semáforo en rojo, vi sus facciones, pelo largo, cantaba, feliz, y se saltaba un semáforo en rojo. Ni siquiera supo qué lo golpeó", detalló.

Lo llamativo del caso es que al despertarse del choque, notó que alguien real le estaba hablando.

"Me desperté con una mujer que me hablaba desde el sistema operativo del automóvil. (Se preguntó por un instante si estaba en el cielo) Informándome que había tenido un accidente de alta velocidad, si estaba bien y necesitaba ayuda de emergencia. Ella me habló todo el tiempo, diciéndome que mantuviera la calma y preguntándome por mis heridas hasta que llegaron los paramédicos y los bomberos, para sacarme del auto", recalcó.

Posterior al hecho la famosa indicó que el joven que la chocó se le acercó para pedir disculpas, esto mientras muchos curiosos observaban la escena.

El suceso fue traumente para Ana, pues en un momento de pánico ella creyó que el vehículo se incendiaba, por lo que gritó, sin embargo, los bomberos de la zona dijeron que era el polvo de las bolsas de aire desplegadas.

Ana se encuentra bastante golpeada, pero sus heridas sanarán. Por el momento no puede mover bien su espalda, cuello, piernas y rodillas, además, su muñeca se siente rota, pero está viva.