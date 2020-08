‘Ando con los Bulls’ une a varios artistas

Kenny Man logró unir a varios artistas del patio en el remix “Ando con los Bulls”, en la cual se escucha a Real Phantom, Kafu Banton, Latin Fresh, Japanese, Calero, Barrio Perez y Elian Davis, este último además se hizo cargo de la producción musical junto a Kevin Dasilva y César Luque.

Según Kenny, reunir a todo los artistas en mención en este tiempo de pandemia fue un tanto difícil, pues no querían infringir las reglas. “Por el tema del salvoconducto, no todos tienen y no queríamos tampoco realizar un mal manejo del tema que estamos viviendo, así que fuimos cautelosos y respetuosos para poder trabajar con el permiso necesario, no fue fácil, pero se logró el objetivo”, expresó Kenny.

Este tema también incluye a Latin Fresh, y como muchos saben, el artista vive en Estados Unidos, pero esto no fue impedimento para que formara parte del proyecto, él grabó su voz y la envió a los productores. El mismo método lo hizo Calero, quien vive en Aguadulce.

La grabación del video se realizó en un solo spot por razones de la pandemia, eso sí, con las medidas de higienes necesarias para poder ejecutar dicha grabación y tener un buen resultado, bajo la dirección y producción de Alvis González, Luis Dorati, Andrés González y Factory Corp. El único que no pudo estar en la grabación del video fue Latin Fresh, pero así como hizo con su parte musical, que la envió, también en su material audiovisual para salir en el producto final, el cual ya estrenó y está disponible en todas las plataformas digitales.

“La música es nuestro trabajo, pasión, le tenemos respeto y si me preguntas a mi, prefiero colaboraciones que una tiradera”, puntualiza Real Phantom, en cuanto a su participación en este junte nacional.