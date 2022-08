Andrew Garfield se "privó" de sexo y comida para una película

El reconocido actor Andrew Garfield, recordado por su papel de Spider-Man, dijo que tuvo algunas "experiencias salvajes y psicodélicas" mientras se privó de "sexo y comida" para su papel en la película "Silence" de 2016.

El famoso estuvo en el podcast de entretenimiento "WTF with Marc Maron" para promocionar la serie "Under the Banner of Heaven", inspirada en un crimen real, en la que interpreta a un detective cuya fe se tambalea cuando debe investigar un brutal asesinato en su comunidad local mormona.

Además de hablar de la nueva miniserie, de los inicios de su carrera como actor y de la muerte de su madre, Garfield contó que estudió el catolicismo con un sacerdote jesuita, hizo un retiro espiritual de 31 días y renunció "al sexo y a la comida" antes de rodar la película.

"Acabas en un espacio bastante profundo", señaló Garfield. "Es un proceso de transformación". "Fui célibe durante seis meses (...) y ayuné mucho", añadió. "Tuve algunas experiencias bastante salvajes y psicodélicas por privarme de sexo y comida durante ese periodo".

Garfield añadió que se inspiró en la actuación del método mientras investigaba el papel. Y sostuvo que le "molestó la idea errónea" que existe en torno a la técnica.

"No se trata de ser un imbécil con todo el mundo en el set. En realidad, se trata de vivir con la verdad en circunstancias imaginadas, y ser muy amable con el equipo al mismo tiempo, y ser un ser humano normal. Y poder dejarlo cuando lo necesitas y permanecer en él cuando quieres permanecer en él", dijo.

Actores como Marlon Brando, Daniel Day-Lewis y Robert De Niro son conocidos por haber utilizado esta técnica de inmersión, que les permite a las estrellas permanecer en el personaje durante un proyecto.

El año pasado, Lady Gaga le dijo a la revista British Vogue que el método le ayudó a interpretar a la socialité Patrizia Reggiani en la película biográfica sobre moda "House of Gucci", por la que obtuvo una nominación al Globo de Oro.

