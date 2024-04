Angie Keith se compromete

La Miss Grand Panamá 2020, Angie Keith, se comprometió en una paradisíaca isla en Tailandia con su novio cadaniense, así lo dio a conocer en su cuenta de Instagram.

Con algunas fotografías de este mágico momento, la exmiss compartió con sus seguidores y amigos la buena noticia. La pedida de mano fue en la isla Phi Phi; Scott, su novio, se arrodilló y le entregó su anillo.

“Es hora del próximo capítulo ¡Estamos comprometidos!”, fue el texto que colocó Angie con su galería.

Posteriormente, comentó que ella no se lo esperaba: “solo me estaban haciendo unas fotos y un video, la fotógrafa me dice ponte de espaldas y luego te giras para el video y, bueno, el resto es historia. Sigo llorando cada vez que lo veo”.

La panameña vive en Canadá junto a su pareja desde el 2020.

Sus seguidores están muy emocionados y se lo hicieron saber, le dejaron hermosos mensajes de felicitaciones.

