Anitta casi se muere y no podía tener sexo por la endometriosis

La cantante brasileña Anitta relató el terror por el que ha pasado en los últimos meses, ya que tiene que someterse a una cirugía después de que los doctores le diagnosticasen una endometriosis.

"Nueve años desde que empezó esta telenovela. He probado todo lo que me han dicho todo tipo de médicos. Todos los consejos y las técnicas que me han explicado. Incluso he probado las de Google. Nada ha funcionado. Después de nueve años, iba siendo hora de encontrar una solución, pero nunca me pidieron una resonancia. Ninguna", empieza diciendo en el hilo en el que ha explicado la situación", dijo

"Ningún artículo, sitio web, etc. considera la cistitis recurrente como un posible síntoma de la endometriosis. Por cierto, si buscáis cistitis en Google, los artículos cuentan que 'se puede dar hasta cuatro veces en un año'. En mi caso, sólo durante ese mes he tenido seis", continúa.

Luego de la breve explicación, confirmó que se va a operar. "Mi cirugía está programada y aquí hago un llamamiento para todas las mujeres. Necesitamos más acceso y más interés general en cuidar del cuerpo femenino para que podamos ser libres y cuidarnos", finaliza.

Durante el hilo, además, explica que tenía un "dolor tan fuerte que quieres hacer cualquier cosa para que desaparezca" y que "era operarse o morir de dolor", pues esta dolencia no le afecta sólo cuando mantiene relaciones sexuales, sino también cuando menstrúa.

