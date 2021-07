Anubikiss dice que solo le llegó un bono y le pide a Sech que comparta su éxito

La animadora de eventos Anubiss Aguirre, mejor conocida como Anubikiss, hizo varias confesiones de su vida y la manera en que lleva el sustento a su casa, además, le dijo a su compatriota Sech que le brinde el apoyo a los nuevos artistas.

LEE TAMBIÉN: Joven sin brazos y con una sola pierna aspira a competir en el Miss Universo

Publicidad

Esta chica de 29 años, que también es cantante y compositora, detalla que seguirá con sus actividades en eventos, porque hasta la fecha no tiene otra opción para llevar el pan a su familia.

"Las cosas no se estaban dando, estaba con un salón de belleza y todo se cayó, solo me llegó un solo y el resto es ha sido puros gastos. La clientela no fue la misma. Antes de pandemia 2019, tuve 8 shows de fin de semana. En 2020 bajó a y mientras estuvo encerrado solo 2. Estamos cobrando poco durante esta pandemia. Hay políticos que nos han apoyado, pero falta más", detalló.

Recala: "Les digo a título personal, yo uso mascarillas, pero me canso cuando canto, me la quito y lo que graban las personas es lo que han visto en distintos videos. Cuando escuchan Anubikiss se llena el lugar. Ahí está la Policía Nacional y no cumple las normas.

La famosa asegura que también quisiera quedarse en su casa, pero debe ayudar a su mamá que vive con ella. "Luego de esos shows, me baño, me cuido, me lleno en alcohol. A todos les digo que si los he ofendido, no me critiquen, tampoco juzguen a una persona por su portada", afirma.

"La Emperatriz De Los Ghettos" también se refirió al género urbano en Panamá, argumentando que la falta de apoyo y la envidia entre colegas mantiene todo estancado.

"Son celos profesionales que hay en el género, en mi caso trabajo con cualquier artista y soy neutral. A cada talento que viene creciendo hay que apoyarlo. Sech tiene la llave, debería agarrar a tal artista y apoyarlo. Lo que necesitamos a Panamá es más unión", asegura.

Tras lo dicho, muchos fanáticos la apoyan, otros, dicen que hay maneras más acordes de buscar el dinero, sin faltar a las medidas de seguridad.