Anuel y Yailin ya quieren tener hijos y casarse como se debe

El cantante Anuel y su novia Yailin nuevamente han dado que hablar, pero en esta ocasión por hablar finalmente de tener hios y casarse.

"Claro que sí, hasta muchacho y todo’", comentó Yailin al ser cuestionados sobre una familia a futuro y boda. Anuel dijo que están viendo propiedades para elegir la casa en República Dominicana.

Respecto a cómo se conocieron, explicaron que “no duramos tanto en secreto, nosotros hablábamos desde hace tiempo pero desde que nos vimos quedamos unidos”.

Yailin reveló que fue ella quien le escribió a Anuel por mensajes de Instagram, “él contestó después de varios días, pero contestó”. A pesar de no ser fans del cantante comoquiera se interesó en él.

"Nos parecemos casi en todo, la gente piensa que nos podemos aburrir pero no", añadió.

Durante la entrevista la pareja dice que tienen la misma clave en ambos celulares, que de las pocas veces que se han revisado el celular no hay nada, es más, Yailin asegura que casi no lee DM, por lo que, si la han enamorado no se ha dado cuenta.

Estas declaraciones en el programa de Santiago Matías, en Alofoke Sin Sensura.

