Anyoli asegura que estaba en su trabajo a la hora de la supuesta fiesta

Tremendo revuelo se formó después de que un grupo de personas llegaran a las afuera de un restaurante en Obarrio a sonar pailas, pues corría la información de que en el lugar se llevaba a cabo una fiesta en la que participaban funcionarios del Gobierno.

En esta supuesta fiesta también sonaban los nombres de Alisson Staff, Anyoli Ábrego y la diseñadora Celi Pizán, y es que por las historias de Instagram, esta última en mención estaba de cumpleaños.

Alisson Staff compartió una foto junto a Anyoli Ábrego, en las historias aparecía que fue horas antes de que se armara la turba, sin embargo Anyoli colgó un video en sus historia afirmando que no sabía qué pasaba y que le estaba llegando mensajes en los que le preguntaban dónde estaba. “Hola a todos, me encuentro aquí desde Sertv, desde mi trabajo, estoy recibiendo unos comentarios, la verdad no entiendo, me encuentro aquí con la productora, acabamos de salir supertarde, voy a ver qué es lo que está pasando, pero no, no entiendo, me están preguntando que dónde estoy, estoy aquí en Sertv, acabó de terminar Conectados que es de 9:00 a 10:00 de la noche, tengo reunión, pero aquí estoy, estoy bien”, expresa Anyoli aclarando que a la hora que se le señala que estaba dentro del local, ella estaba grabando el programa que presenta en el canal estatal.