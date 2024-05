Arcángel participará del ‘Culto’ de Barceló

Juan Pablo Barceló activó las redes sociales del artista Arcángel, le pidió a sus seguidores que etiquetaran, muchas veces, al puertorriqueño, que estará en Panamá este 23 de mayo con su “Arcángel Tour”, para que esté en el “Culto”, el contenido digital que hace por streaming.

Para sorpresa de muchos, “La Maravilla”, como también es conocido Arcángel, no solo le respondió “Qué xopa papi, arca en el culto!!!”, sino que también se suscribió al canal de Barceló.

“Ay, que feo, respondió el papi Arca, yo les dije que tenían que tener fe muchachos, miren quién respondió...”, expresó Barceló al ver el mensaje del artista, afirmando además que la participación de Arcángel, según la información que recibió, se dará este lunes.

En el programa del miércoles, Barceló no solo habló de Arcángel, entre bromas e insultos mutuos con sus seguidores, hizo un espacio para aconsejar a los chicos a que estudien y tengan una profesión, que sea su plan 1, y si quieren ser streamer, lo tengan como plan 2 o 3.

Esto lo trajo a colación después de que un seguidor le dijera que así como subió puede bajar.

“Yo quiero que ustedes entiendan, y los muchachos que están conectados que quieren ser streamer, ustedes pueden ser streamer, pero que ser streamer no sea su plan número 1, que ser streamer sea su plan número 2 o su plan número 3, estudien, gradúense, hagan algo con su vida profesional y después ustedes dizque ‘sabes qué, voy a streamear para ver cómo me va, y si me va mal sigo con mi trabajo como todo el mundo’”, comentó Barceló.

Aclaró que ser streamer no es su plan número uno, lo hace porque se cansó de ser abogado, título que tiene, al igual que de Agente inmobiliario, Bienes y Raíces.

