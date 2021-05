Argimiro se contagia con Covid19, sobrevive en la UCI y le da gracias a Dios

El conocido chef Argimiro Armuelles confesó en sus redes que la situación con el Covdi19 no es relajo y prueba de ello es que estuvo en cuidados intensivos tras contagiarse de este mortal virus hace unos días.

Armuelles que no le gusta hablar de su vida personal en las redes, decidió subir un video desde el hospital para hacer un llamado a la conciencia de todos los panameños.

"Solo quería decirles que estoy bastante mejor. Hace unos días fue ingresado al UCI del Hospital San Fernando por temas de Covid19. Si pueden vacunarse, deben hacerlo, porque es un virus que te va ha atacar, te pueden afectar los pulmones. Me dio neumonía y tuve problemas respiratorios. Recuerden mantener los cuidados, usar mascarillas y lavarse las manos".

Recalca: "Me cuidaba al extremo, pero al final me contagié. Quiero agradecer a todos los que me han ayudado de diferentes formas y los que no les había dicho nada, espero que entiendan la situación".

Muchas de sus amistades y seguidores le han deseado lo mejor para que se recupere pronto.