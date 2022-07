Artistas de Panamá e Internacionales se unen por un gran proyecto

Un gran proyecto musical han decido realizar artistas del patio, esto por la unión de los nuevos talentos Asshmediamusic y Disgruntled Appes inc . Ellos han decidio unir sus fuerzas con el gran deseo de dar exposicion a talentos de gran nivel pero de poca exposicion en sus respectivos paises.

Esto se hace con el interés de de participar en una produccion multinacional llamada "Back to Bassics international Conection", produccion que comprende artistas de Puerto Rico, México, Venezuela, Cuba, Colombia, República Dominicana, Nicaragua, Chile y Panamá.

Sus creadores afirman que este producto esta revolucionando la música y causando sensacion a nivel mundial trayendo a la vida un formato olvidado pero muy bello para la coleccion que es el formato CD, el cual para los coleccionistas y amantes de la buena musica seria muy placentero tener en sus manos.

En esta produccion hay nombres como Macho N.D, Roki1369 y JeyK de Puerto Rico , Gabinho507, Letalmax y Mr. Goodvibez de Panamá, BlackMoses y Angel Viktoria de Mexico, desde Cuba Latin Sweet Girl, desde Chile a Lil Pilo, Dr. Honey de Venezuela, Zoniel de Nicaragua, Salva the Dh D , Colombia Sandy C y DNT y muschos mas.

