Asegura que hay temas más indignantes por los que protestar

Tras los hechos de abuso sexual y físico que se ha dado en los últimos días y la protesta en contra del matrimonio igualitario, Nelva Saldaña dejó su punto de vista en las redes, expresando que la marcha que se realizó es lo más ridículo del mundo, cuando hay temas más indignantes por los que pelear como el abuso sexual a menores.

“Yo quiero que la gente se deje de indignar por tonterías y buscarle la quinta pata al gato, yo no tengo nada en contra de la comunidad y el hecho que yo haya levantado mi voz con algo que a mi me molesta no quiere decir ’ah, mira Nelva está defendiendo a los niños porque ella defienda a la comunidad’... creamos leyes que valen un taco de etcetera y nuestros niños son los mayores afectados porque no tenemos leyes que los ampara... nosotros los adultos somos los encargados de brindarles un lugar seguro, pero no, preferimos salir a la calle para pelear porque no haya una unión civil, porque ni siquiera es matrimonio...”, expresó la exhermanita Big Brother.

Añadió que ella no puede avalar que una persona viole o abuse de otra y que salga por ahí como si nada, y que no nos indignemos y reunirnos y luchar por este tipo de cosas. Además recordó que cuando ella iba a las protestas de la campaña no más violadores solo eran “tres gatos” los que apoyaban, y al ver esto salía llorando por ello dejó de ir, pero reflexionó en que debemos pelear por situaciones lógicas.