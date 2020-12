Ashlany se contagió con el bicho y asegura que la situación no es relajo

La conocida maquillista Ashlany Gómez le reveló a todos sus seguidores que hace poco se contagió de Covid19 y deberá pasar dos semanas en aislamiento.

A través de sus redes la famosa aseguró que se ha alejado completamente de su familia para evitar contagiarlos en estos momentos.

"Ustedes me ven cheveré y todo, pero aún así debo pasar dos semanas. Mañana cumplo 27, gracias a mi diosito porque he ido mejorando. Y mi cuerpo dándole la lucha al virus. Cuídense y como dicen, esto no es relajo", destacó.

Ashlany recalcó que no es el momento para agarrar los mangos bajitos y le dijo a los jóvenes de Panamá que se protejan, porque esto está pegando duro y la situación no es la mejor.

Afortunadamente para ella se encuentra bien y sigue las normas sanitarias mientras le pasa este mal.