Así luce 'Yasuri Yamileth', 16 años después que salió la canción

Panamá- ¿Quién no se acuerda del tema de regae 'Yasuri Yamilth' que se popularizó en Panamá y Latinoamérica en el año 2006? Esa pegajosa canción que habla de una chica residente en barrio de El Chorrillo, a la que le gusta ir a bailar y llegar a las discotecas en su carro marca Mercedes Benz y sacar una gillete si está en problemas, con la cual le dibuja a sus adversarios una ye, "y no de yeye, sino de Yasuri Yamilth", como dice parte de la letra de la canción.

Aunque han pasado, 16 años de su estreno, la canción de la locutora de radio, modelo y diseñadora de interiores panameña, Katherine Severino, sigue gustando.

A la fecha, muchas personas no tienen idea de que Locutora, no es la joven que aparece en el video, sino Marlene Morales, quien fue escogida como modelo para inmortalizar al personaje de 'Yasuri Yamilth, ya que en aquellos días Severino quería graduarse de la universidad y su imagen no encajaba con la de una chica de El Chorrillo.

Actualmente, Marlene Morales, aunque ha seguido participando como modelo en la filmación de videoclips, luce muy distinta a como estaba cuando participó en la grabación del video del tema 'Yasuri Yamilth'. Su negra y lisa cabellera, ahora es de color amarillo y con rulos, y aunque el paso de los años se le notan, ella se ve feliz tal y como se le aprecia en su cuenta de Instagram @yassuryisback.

Para los que les gusta cantar sus canciones favoritas o que les traen gratos recuerdos, aquí les dejamos la letra y el video de la canción, para que la entonen a todo pulmón:

Mi nombre es Yasuri, Yasuri Yamileth

Mi nombre es Yasuri, Yasuri Yamileth

Mi nombre es Yasuri, Yasuri Yamileth

Yasuri Yamileth, Yasuri Yamileth

Mi nombre es Yasuri, Yasuri Yamileth

Te metes conmigo, te saco la Gillete

Te dejo una Ye, que no es de Yeye

Sino de Yasuri, Yasuri Yamileth

Ella es Yasuri, Yasuri Yamileth

Te metes con ella, te saca la Gillete

Ella es un Yeye, le gusta el Frappe

Y la discoteca es su Mercedes-Benz

(Mi nombre es Yasuri, Yasuri Yamileth, Yasuri Yamileth)

Le gusta el cuara cuara pa' bajarlo con T

(Mi nombre es Yasuri, Yasuri Yamileth)

Le gusta' el cuara cuara pa' bajarlo con T

(Yasuri Yamileth, Yasuri Yamileth)

Mi nombre es Yasuri, Yasuri Yamileth

Te metes conmigo, te saco la Gillete

Te dejo una Ye, que no es de Yeye

Sino de Yasuri, Yasuri Yamileth

(Yasuri Yamileth, Yasuri Yamileth)

Vivo en el Chorrillo con mis ocho chiquillo

Comiendo chorizo y parqueo en Veranillo

Yami, Yami, Yami, Yamileth

Le gusta la salsa y también en reggae

Yami Yami Yami Yamileth

El típico la zocca y bachatea también

Yami, Yami, Yami, Yamileth

Yami, Yami, Yami, Yamileth

Mi nombre es Yasuri, Yasuri Yamileth

Te saco la Gillete, te dejo una G

Que no es de Yeye

Sino de Yasuri, Yasuri Yamileth

