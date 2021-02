Asume un nuevo rol profesional, presentadora de noticias

Carolina Castillo reveló que desde el lunes dejó de ser presentadora de Mujer, programa matutino que hacía junto a su novio Pablo Brunstein y Sara Bello.

A Carolina se le presentó una nueva oportunidad profesional, que, sin dudarlo aceptó este reto. “He estado en un momento de transición a nivel profesional... ayer (lunes) fue mi último programa como presentadora de Mujer, y fue muy doloroso porque trabajar con mi pareja, a mi en lo personal me fue muy bien, fue superdivertido, los compañeros que tuve tanto detrás como delante de cámara, los voy a extrañar un montón y sobre todo a mis queridos televidentes que me compartían todo lo que hacían en las mañana, pero bueno se me presentó un nuevo reto a nivel profesional, reto que acepté, y es que a partir de ayer estoy en el noticiero de Nex presentado noticias...”, reveló Carolina.

Añadió que este es un mundo nuevo para ella, en el cual aprenderá, porque es un nuevo escalón a nivel profesional, el cual asumirá con toda responsabilidad.