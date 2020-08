Baby Wally no demoró, le tiró a Chamaco

Baby Wally cumplió con su prometido, le tiró un tema a Chamaco, después de que publicara en su cuenta de Instagram un video en el que el de “Pueblo Nuevo City”, dijera que no hay nadie que le gane en una tiradera musical.

“El padre de Chamaco”, así tituló Wally su tiradera, y en los 30 minutos que compartió en sus redes, el intérprete “Dile” le dice a Chamaco que no es famosos por sus canciones geniales, sino porque los gallos se le salen; y aunque le tiró a Dubosky, este siempre será su marido.

Algunos cibernautas le escribieron a Baby Wally expresando que él es el menos indicado para hablar porque solo pegó dos que tres canciones, y para aclararle a todos, Wally expresó que para quienes no saben y dicen que estos últimos años ha estado alejado de la música, él estaba dedicándole tiempo a sus asuntos sin molestar a nadie y viviendo de la música que le hace a otros artistas.

En la publicación de Baby Wally varias personalidades dejaron saber que les gustó lo poco que escucharon, y uno que no dudó en comentar fue Kael. “Típico: todo bewi y toda chumerri que no entiende el léxico y el arte de los punch line, metáforas, métricas profundas, va a decir que la tiradera no está en nada, solo porque su capacidad mental no le da para entender contenido de verdad, para que ellos capten tienes que hablar de glock y de metra”.

Y aunque Chamaco dijo que no iba a contestar, dejó en su cuenta de Instagram un video de Murder Cat, que en su tiempo le tiró a Freddy Sky. “En cinco meses el gueto y la música de gueto me ha regalado (casa, carro) paz y salvo... La humildad no tiene nada que ver con la sinceridad. Eres el mejor en lo que haces siempre mantente positivo”, expresó.