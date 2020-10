Bad Bunny amenaza con no permitir uso de su música en grupo de comunicación

El cantante puertorriqueño Bad Bunny ha amenazado con no permitir que se ponga su música en las emisoras del grupo de comunicación Spanish Broadcasting System (SBS) y ausentarse de eventos que ellos organicen si no se hace algo con el programa "La Comay" de la cadena Mega TV, tras el regreso de este espacio.

Las manifestaciones del interprete se producen coincidiendo con la utilización del personaje/marioneta de "La Comay" de una fotografía de la hija de la candidata a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana, Alexandra Lugaro, en las elecciones del 3 de noviembre, para criticarla.



Organizaciones, expertos políticos y varios usuarios de las redes han criticado y aseverado que se "sexualizó" la imagen de una menor aderezado con comentarios machistas sobre ella.



"Por este medio le dejo saber a SBS que si no hacen algo al respecto con el programa 'La Comay' y permitan este tipo de ataques y comportamiento en televisión nacional, no cuenten con mi música para ninguna de sus emisoras de radio ni conmigo para cualquier evento o alianza!!! Más ná", escribió en sus redes sociales Bad Bunny.



"El programa 'La Comay' le ha hecho daño a mucha gente, familias, sectores, pero jugar con la seguridad y salud mental de una niña!! Por querer hacerle daño a una mujer!! Solo por un agenda política dañina!! No se pasó de la raya, si no que creó una nueva y la volvió a pasar!", agregó el cantante.



Tras escribir "qué asco", el cantante quiso dejar claro que no es el culpable del regreso del espacio de televisión a las emisiones tras una breve ausencia.



"Yo no traje 'La Comay' de vuelta!! Yo no produzco su programa!! Yo pagué para utilizar la muñeca sin años de uso para un anuncio de 60 segundos!! Sin saber ni imaginar que estaba por regresar!! A mi no me asocien con la basura que diga en su programa!!", remarcó.



En este caso, el cantante se refiere a que dicho personaje/marioneta, manejado y acompañado por el presentador Kobbo Santarrosa, fue usado para promocionar uno de sus conciertos en 2018.