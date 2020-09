‘Bandida’ le abre más mercados a Boza, ya supera los 4 millones de vistas en YouTube

Poco a poco Boza ve su sueño cumplirse, ser conocido en su país, pero asegura que los planes de Dios son perfectos, y hoy día no solo es conocido en Panamá, sino también se está dando conocer en Costa Rica y Nicragua, países donde su más reciente tema, “Bandida”, ocupa las primeras posiciones de los ranking musicales.

“Cuando yo empecé en la música soñaba con que Panamá entero me conociera... pero siempre los planes de Dios son mejores que los nuestros... y entonces me regaló a mi gente de Costa Rica !! Y les agradezco mucho por recibir mi música en su país y aceptarme, Y no conforme con eso Dios sigue siendo fiel y ahora Nicaragua está conociendo mi música. Y así, con pasos cortos, Dios me demuestra que mis sueños solo era un puñado de arena en el mar de bendiciones que me está regalando... Gracias a Dios y a todos por siempre apoyar mi carrera. A pesar de ser un poco loco tengo una meta y es siempre ir a cualquier parte del mundo y decir vengo de PANAMÁ”, destacó Boza al compartir su felicidad y éxito que vive actualmente en su carrera musical.

A esta felicidad le añade que “Bandida”, estrenada hace un mes, superó los 4 millones de vistas en su página de YouTube.