Barbel y Eiby se tiran duro; pelea de menosprecios y se llaman niñas

Luego de la arrastrada de Residente a J Balvin, en Panamá las aguas están revueltas porque el espíritu de la tiradera anda desatado y los que se están dando sin miedo son los artistas panameños Eiby y Barbel.

El tema de las tiraderas está color de hormiga, tras la plena que soltó Japanese a Residente y el problemón entre Akim y El Charri.

Al parecer, ambos han tenido roces y se han dicho palabras bastante fuertes.

"Te acuerdas cuando te pidieron que me apoyaras con este tema y me menospreciaste. No la subiste, pura vaina de niña. El día del estreno ni siquiera compartiste una storie. Me borraste y me bloq de Whatsapp, me dejaste de seguir. Sigue dándole promo a Mi plena en tu álbum, Gracias", puso Eiby inicialmente.

Ante esta indirecta Barbel le contestó inmediatamente.

"Te acuerdas cuando me hiciste subir del town a la city, pa' 'hacer el video' de este tema y después me saliste con que se les olvidó buscar al camarógrafo. Quién va a hacer un video sin cámara. Son faltas papi, son menosprecios. No me estés chateando bro, que ni lo voy a abrir. Si me vas a decir algo que sea cantado @CHAMACOMUSIC @EIBYMUSICA. Hoy Mismo pues, cuando sea, como sea, donde sea; vamos a darle fama a mi alumno Jajajajjaa por qué no respondes jajajajjaa. Voy a esperar a ver qué me tiras amor", recalcó.

Al ver todo este despelote y que lo mencionaron, Chamaco argumentó que no quiere meterse en peleas de ellos y les exhortó a sacar plenas juntos, debido a que no hacen nada favorable al tirarse. Recordemos el famoso dijo hace unos días que la unión hace la fuerza y por ese problema Panamá está atrasado musicalmente.

Como ya es conocido, desde hace un tiempo hay críticas contra la mayoría de los artistas panameños, pues en otros países se apoyan entre ellos mismos y acá se meten el pie para que nadie suba.

Contenido Premium: 0