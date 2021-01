Barceló y Orman cuestionaron todo el revuelo que generó la llegada de la vacuna

La llegada de las vacunas contra el Covid19 a Panamá ha generado todo tipo de comentarios, muchos postivos, otros negativos y algunos que han decidido ponerle un poco de humor al asunto por el despliegue que se generó por una caja que se ha catalogado como bastante pequeña.

Uno de los que decidió pronunciarse de manera jocosa fue Orman Innis, al cuestionar que solo faltaba que los pilotos se fueran tomando "selfies" con las vacunas mientras aterrizaban en Panamá

"Lo último, en exclusiva, nos envían la foto del ala del avión que viaja la vacuna. Coño ya. Con el tema de cuando llegaba la vacuna, ahora llegó y critican que tanta bullla hacen los medios. Bueno les tengo una foto de la tripulación", dijo el expresentador.

Según Orman, para llamar más la atención, la mejor opción habría sido poner a David Samudio o Remón a narrar la llegada. Por este chiste Samudio le dijo que no los contactaron a tiempo.

Para hacerlo diferente yo hubiese puesto a David Samudio con Remón a narrar la llegada jajaja jajaja — Orman Innis (@OrmanInnis) January 20, 2021

Pero esto no es todo, el influencer Juan Pablo Barceló, conocido como Barceló, opinó del tema y calificó como una “reverenda estupidez” la forma en que se recibió las vacunas.

"Yo sé que voy a sonar pesado brother con este comentario que voy a hacer, y que mucha gente más de la que me odia me va a odiar, pero esto es una reverenda estupidez. Mañana van a llevar las vacunas para Jelou!, van a llevar las vacunas para Tu Mañana, van a conseguir el Papamóvil para pasear las vacunas por todo Panamá. ¿Brother qué es esto?", afirmó

Recalcó: "Y le pido disculpa a las personas que han perdido familiares en esta batalla contra la covid-19, pero esto es una reverenda estupidez, nada más falta el payaso Pin Pin, el Payaso Coki, que tiren cohete, que lleven murga. Brother qué es esto hermanito, a veces yo no entiendo quiénes son esos asesores que andan por ahí".

Ambos influencers causaron comentarios a favor y en contra, algunos cuestionaban tanta seguridad para una caja con vacunas, mientras otro grupo recalcó que era algo importante para Panamá en estos momentos.