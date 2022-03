Barrio Pérez ahora trae una ‘Party music’

Barrio Pérez es un chico que se dio a conocer en la escena musical con la canción “Ando con los Bulls de Chicago remix”, por invitación de Kenny Man.

Después de trabajar otros temas, presenta su más reciente sencillo “Party Music”, que según explica, se trata de una historia de fiesta en la playa y todos pasándola bien. “Está dirigido a la percepción, de que, a pesar de todo lo que está pasando en el mundo, todavía nos podemos reír, bailar, y sentirnos bien”, detalló.

Añadió: ”Recibí un mensaje en Instagram por el DM, de Buenos Aires Argentina de Anthony López, me puso en contacto con Edgar Alejandro Hernández Salinas, Alias Clowx de Puebla México. Me mandó el ritmo que con el que ellos me escuchaban y en el ritmo que podría ser algo comercial y consideraban que algo bueno podía salir. Escribí el tema y fui a grabarlo donde Da Silva, se grabó las voces y quedó en Las manos de Elain Davis que hizo los últimos toques al ritmo. Y así como se escucha salió “Party Music”.

