Ben Affleck culpa a Jennifer Garner por su adicción al alcohol

En una entrevista reciente, el conocido Ben Affleck habló detalladamente de su relación con Jennifer Garner y cómo fue que comenzó a beber, asegurando que se sentía “atrapado” en su matrimonio. El actor confesó que de haber seguido en esa relación, seguramente nunca se habría vuelto sobrio.

LEE TAMBIÉN: "Spider-Man" regresa dispuesto a rescatar a los cines... y a Marvel

Publicidad

El intérprete de Batman dijo en ‘The Howard Stern Show’ de SiriusXM que probablemente Garner y él hubieran “terminado en el cuello del otro” de seguir juntos. “Parte de la razón por la que comencé a beber fue porque estaba atrapado”, dijo Affleck.

“Yo estaba como, ‘No puedo irme por mis hijos, pero no estoy feliz, ¿qué hago?’ Y lo que hice fue que bebí una botella de whisky y me quedé dormido en el sofá, que resultó no ser la solución”, contó.

El actor agregó que él y Garner, quienes estuvieron casados de 2005 a 2018, intentaron trabajar en su matrimonio por el bien de sus tres hijos: Violet, de 16 años, Seraphina, de 12, y Samuel, de 9 años. “Al final, lo intentamos, lo intentamos, lo intentamos porque teníamos hijos, pero ambos sentimos que no queríamos que este fuera el modelo que nuestros hijos ven del matrimonio”, dijo.

“La verdad es que nos tomamos nuestro tiempo, tomamos nuestra decisión... Nos separamos. Tuvimos un matrimonio que no funcionó. Esto pasa. Es alguien a quien amo y respeto, pero con quien ya no debería estar casado”, agregó el actor.

El actor aclaró que, a pesar de lo que los medios manejaron, su matrimonio con Jennifer Garner terminó en buenos términos.

Por otro lado, Ben Affleck se refirió a su relación con Jennifer Lopez está siendo ligeramente más discreto, hasta el punto de que ahora ha confesado que tuvo que reflexionar largo y tendido sobre la idea de volver o no con la artista a fin de proteger a sus tres retoños.

"Dicho esto, soy consciente de que mi vida siempre les va a afectar. El otro día llevé a mi hijo al colegio y él es el único que no tiene problema en hablar de todo esto (en referencia a su condición de famoso). Tiene nueva años y en su colegio hay varios niños mayores que me reconocen. Y mi hijo me mira y me dice: 'Bienvenido a mi vida'"", ha añadido a su paso por el programa de radio de Howard Stern, en la emisora Sirius XM.