Bien o mal, a Suku Castro no le afectan los comentarios de su jingle

Suku Castro lanzó el martes la cancón “Vacúnate”, un jingle que hizo como una colaboración social para incentivar a las personas a ponerse la vacuna contra la COVID-19.

El lanzamiento se hizo en la conferencia de prensa del Minsa, y de inmediato las reacciones de los cibernautas salieron a relucir. Las críticas fueron negativas, el tema no fue del agrado de muchos.

“Con este jingle, ‘Vacúnate’, estoy realizando una colaboración social sin fines de lucro como mecanismo de promoción de la salud para motivar a la juventud a que se vacunen y sigan las normas de bioseguridad que dicta el MINSA. Para que pronto podamos nuevamente activar la economía y la educación de Panamá”, detalló el artista, conocido también como “El Gato de las 15 vidas”.

Antes las críticas que se generaron en redes, Castro no se quedó callado y mediante sus historias de Instagram afirmó: “Estoy viendo los comentarios del jingle que hice de la vacuna, no se preocupen, bien o mal, eso no me afecta, eso lo hice para un mensaje social”.

Antes de lanzar el tema, Suku Castro hizo un recorrido por algunos centros de vacunación, adelantando que sacaría la canción para educar a la población a vacunarse y así acelerar la economía y reactivar el bloque 6, en el cual entran los artistas, promotores y entretenimiento.