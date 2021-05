Blades: 'El pueblo colombiano está furioso por respuesta de fuerzas policiales'

El cantautor panameño Rubén Blades se refirió a la situación de Colombia, que según él, se debe no solo a las protestas por las reformas tributarias.

”Lo que más furia ha provocado en la población del país es el nivel de violencia demostrado en la respuesta de sus fuerzas policiales. No creo que se haya medido bien la indignación que causó la muerte en 2019 del joven Dilan Cruz, ni la de hace ocho meses atrás, del estudiante del derecho Javier Ordoñez, quien murió luego de serle aplicada, por agentes de la policía, de manera repetida, descargas eléctricas al cuerpo en más de doce oportunidades”, declaró el también abogado en su página web.

De acuerdo con Blades, ni siquiera el retiro de las reformas tributarias ha conseguido mitigar la furia popular.

“Ni siquiera la declaración hace dos días del presidente de Colombia anunciando que se retiraría el proyecto de reforma tributaria ha servido para mitigar la furia popular, producto de una rabia y descontento latente hacia la manera como el pueblo se siente tratado por el gobierno, una reacción policial más semejante a una acción militar que a un intento de proteger el orden ciudadano”, dijo el político.

Instó al gobierno colombiano considerar una revisión de su mentalidad de sitio y abandonar la idea de que la confrontación violenta es lo que garantizará el orden público “Pero como indiqué antes, el asunto es más complejo que una revuelta causada por una reforma tributaria, propuesta por un presidente considerado administrativamente como inepto, o mal aconsejado por políticos en busca de un protagonismo perdido”.