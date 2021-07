Blades: 'Quieren quitar medidas, pero no culpen al Estado por las muertes'

El cantante Rubén Blades llamó la atención por sus recientes declaraciones en las que habló sobre la reaperuta de comercios en Panamá, la presencia de la variante Delta y el hecho que muchos panameños se siguen haciendo los vivos al creer que son inmunes al virus.

"El Aeropuerto Internacional de Panamá, Tocumen, registra un aumento de pasajeros. 751.219 solo en el mes de junio y aunque 1.690 pasajeros fueron detectados con Covid, ¿cuantos habrán pasado ¨agachados¨?. La peligrosa variante ¨Delta¨ proveniente de la India, mucho más contagiosa y ahora responsable por el 85% de los contagios en Estados Unidos, llegó a Panamá desde afuera. Si vamos a permitir ingresos, no importa cuántas medidas y precauciones se asuman, los contagios no podrán ser evitados", dijo.

Según el artista, una de las mejores opciones es vacunarse y dejar de lado las especulaciones o temor por que sea de alguna marca en específico.

De la misma manera, el intérprete de "Patria" se refirió al sector turismo, mismo que en estos momentos desde su punto de vista está muy golpeado y no se ha hecho nada paa que la situación mejore con tantas restricciones.

"En Francia, su presidente Emmanuel Macron declaró obligatorio vacunarse. "Por ti (el no vacunado), yo (vacunado) no voy a quedarme en casa. Te vas a quedar tu". Ese fue el "eslogan" que utilizo el gobierno francés para publicitar su decisión de obligar a la población a inmunizarse. Si alguien no quiere hacerlo, que no lo haga, es su ¨derecho". Pero no se le dará la oportunidad de enfermar a otros. Aplaudo la decisión del presidente Macron. Para entrar a un restaurante, café, cine, estación de tren, bus, avión, etc., TIENES que estar vacunado,", detalló.

Otro de los puntos que tocó es el tema relacionado a la reapertura de comercios que se viene pidiendo por parte de algunos comerciantes panameños y afirma que esa desición debe ser tomada de manera sabia.

"No se puede tener 'La corona de espinas' y las 'treinta monedas de plata' a la vez. Es una cosa o la otra. Si el pueblo está de acuerdo con los comerciantes de que se deben eliminar las restricciones impuestas por la Covid luego no lloren lamentando las consecuencias de la apertura, pero no culpen al Estado por las muertes, ni por la desaparición de camas en hospitales y el colapso de los servicios de cuidados intensivos", sentenció.