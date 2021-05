Blades se vacuna contra el Covid19 y afirma que sintió un poco de cansado

El salsero Rubén Blades reveló a todos sus seguidores que ya se aplicó la vacuna contra el coronavirus, al aplicarse una dosis de Johnson & Johnson.

"Espero que estén bien de salud, pero si están enfermos, les mando un abrazo y mis deseos de que se recuperen pronto. Aquí está mi foto, con la cara tiesa, poniéndome la vacuna anti-Covid-19. Lo hice en la farmacia del barrio, una dosis de la Johnson & Johnson y todavía me duele el brazo.El segundo día sentí un pequeño malestar, nada grave, solo cansancio y como si me fuera a dar un catarro. El tercer día ya estaba normal, botando la basura. Si no lo ha hecho, y si en su comunidad hay posibilidad, mi recomendación es que se vacune. Es la manera más segura de evitar que la infección nos mate", dijo.

Recalca: "En Panamá estamos, parece, doblando la curva con la pandemia. Las defunciones y los contagios han disminuido, pero eso no quiere decir que ya salimos del problema. Las variantes del Covid-19 siguen dando que hacer, (ejemplo la India) y ahora Costa Rica y Uruguay que venían relativamente bien, ahora están en crisis al igual que Chile, Colombia, Perú y Ecuador, todo en cuestión de semanas. Esperamos que puedan resistir la embestida".

El famoso aprovechó la ocasión para exhortar a todas las personas a que se pongan la vacuna y se cuiden. "Si no lo hacen, pueden enfermarse y el resultado puede ser incluso peor. Aunque se sientan mejor, apliquense la segunda dósis, de serles posible", detalló.

"Lo que no se quiere es un virus fortalecido luego de sobrevivir una dosis de la vacuna, y creando inmunidad. Un Covid-19 mutado sería el peor de los escenarios. Hay quienes dejan de tomar las dosis que les recetaron y la enfermedad regresa y la medicina aplicada ya no le hace efecto al virus porque adquirió resistencia a su aplicación. pónganse las dos, si no es la Johnson & Johnson", sentenció.

14 de mayo, 2021

